Mamak'ta öğrenciler yazarlarla buluştu

Mamak'ta belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay 4 okulda 4 farklı yazarın öğrencilerle buluşmasının sağlanacağı "Yazar Buluşmaları" etkinliği başladı.

Bu kapsamda kitapları öğrencilere hediye edilen yazarlardan Muhammed Leylek Abidinpaşa Anadolu Lisesi, Yunus Develi Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yahya Kurtkaya Çağrıbey Anadolu Lisesi, Yavuz Ahmet Koç Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden yazarlar daha sonra kitaplarını imzaladı.

Kitaba ve okumaya ilgi duyan gençlerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geleceğin teminatı olan genç yüreklere dokunmayı şiar edindiklerini belirterek, onları daha çok kitap okumaya teşvik edeceklerini aktardı.

Söyleşide, öğrenciler okudukları kitaplara ilişkin yazarlarla sohbet etti.

Kitap okumanın önemini ve insan hayatındaki etkilerini anlatan yazarlar, her çocuğun yazabileceğini ve her öğrencinin bir yazar adayı olduğunu belirterek, öğrencilere yazdıkları şiir ya da öykülerin çok kıymetli olduğunu aktardılar.

Teknolojinin çok ilerlediğini, buna paralel olarak bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiğini kaydeden yazarlar, öğrencilere araştırma yapmalarını ve kütüphaneye gitmelerini önerdi.