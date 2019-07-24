Son Dakika Haberleri: Mamak'ta öğrencilere tercih desteği
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Mamak'ta öğrencilere tercih desteği

57 dakika önce

Mamak Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Mamak'ta öğrencilere tercih desteği, System.String[]
Mamak Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrenciler için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada gençlerin verecekleri kararın geleceklerine yön vereceğini belirterek, "Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmak ve kariyerini belirleyecek adımı atarken yanlarında olmak istedik ve böyle bir proje geliştirdik. Tercih dönemi olan 23-29 Temmuz tarihleri arasında rehber öğretmenler eşliğinde gençlere tercihleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir tercih yapmaları noktasında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:12 Kaynak: AA
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