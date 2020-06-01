Mamak'ta oyun odaları minikler için hazırlandı - Son Dakika

Mamak'ta kreş ve oyun odaları kontrollü normalleşme süreci kapsamında hizmete açıldı. Minikler ise okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Mamak Belediyesi tarafından ilçede yer alan kreş ve çocuk bakım evleri kontrollü normalleşme süreci kapsamında dezenfekte edildi. Belediye bünyesindeki tesislerde de tedbirleri artıran Mamak Belediyesi, Aile Merkezlerinde bulunan oyun odalarını da minikler için hazırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre sokağa çıkamayan çocuklar, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Elleri dezenfekte edilerek içeri alınan çocukların, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske kullanarak vakit geçirmesi sağlanıyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Korona virüs sürecinde merkezler kapatıldı ve çocuklarımız evlerinde kaldılar. Bu süreçte en olumsuz etkilenen çocuklarımız ve yaşlılarımız oldu. Çocuklarımız için bir hazırlık yaptık. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber buna uygun olarak merkezlerimizi düzenledik. Çocuklarımız için hazır hale getirdik. Bu merkezimizde çocuklarımızın ayakları toprağa değsin istedik ve hobi bahçesi oluşturduk. Çocuklarımız için bitkiler diktik. Bundan sonra çocuklarımız sulayacak ve yetiştirme sürecini izleyecekler. Çocuklar için özel maskeler ürettik. Onun dışında dezenfektan, eldiven merkezimizin ve oyun odamızın girişinde var. Sosyal mesafeye uygun olarak içeri alıyoruz. Öğretmenlerimiz de yaptıkları etkinliklerde bu formata uygun etkinlikleri tercih ediyorlar" dedi.



Minikler de, korona virüsten korunmak için önlem aldıklarını belirtti. El temizliğine dikkat etmek gerektiğini söyleyen minikler, sosyal mesafe uyarısı da yaptı. - ANKARA