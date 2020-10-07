Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları - Son Dakika

Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları

07.10.2020 12:05
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarda çocukları da unutmayan Mamak Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda oyun grupları kurarak çocukların gönlünce eğlenip vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarda çocukları da unutmayan Mamak Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda oyun grupları kurarak çocukların gönlünce eğlenip vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesince yapılan çalışmalar kapsamında özellikle, kreş ve anaokulların bulunduğu parklar için Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü marangozhanesinde ahşap oyun grupları üretiliyor. Ahşap oyun grupları sayısının artacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ahşap parklar ile çocukların daha güvende olacağını belirtti. Köse, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz, tespit ediyoruz ve onların ihtiyaçlarına göre parklar inşa etmeye devan ediyoruz. Yapılan hizmetleri milletimizle paylaştığımızda büyük bir mutluluğun yaşandığını görebiliyoruz. Biz yavrularımızın memnuniyetleri için çalışıyoruz. Dışarı çıktıklarında maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Üreten belediye

Mamak Belediyesi, üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köpek yuvası, kuş yuvası, Mamak Belediyesi hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan masa, kitaplık ve evrak dolapları da kendisi üreten belediye, oyun parkları için ahşap oyun grubu üretimine de başladı. Mamak Belediyesi marangozhanesinde üretilen oyun parkı sistemleri, öncelikle anaokulu ve kreş yakınında yer alan parklarda yerini almaya başladı. Marangozhanede ayrıca belediyenin tüm hizmet birimlerinde kullanılan ve zaman içinde yıpranan ahşap ürünlerde uzman personeller tarafından onarılarak yeniden eski haline getiriliyor. - ANKARA

Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları
Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, oyunlar, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta parklara ahşap oyun grupları - Son Dakika

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