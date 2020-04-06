Mamak'ta pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Mamak Belediyesi, pazarlara alışveriş için gelen vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Pazar yerlerinin tek noktadan girilebilmesi için bariyerlerle kapatıldığı Mamak'ta, giriş noktalarında vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerlerine alınmaya başlanan vatandaşların giriş çıkışları ise içerideki yoğunluğa göre ayarlandı.

Yapılan kimlik kontrollerinde de 2000 yılından sonra doğanlar ile 65 yaş üstü olanlar pazar yerlerine alınmadı. 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi. Tezgahların üçer metre aralıklı olması için de kontroller yapan Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tezgahlardaki ürünleri seçerek almamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Pazar yerlerimizdeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim." dedi.