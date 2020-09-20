Mamak'ta pedallar sıfır karbon için çevrildi - Son Dakika

Mamak'ta pedallar sıfır karbon için çevrildi

Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında "Mamak Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenledi.

Mamak'ta pedallar sıfır karbon için çevrildi, System.String[]

Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında "Mamak Pedal Çeviriyor" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında 50'yi aşkın bisikletli Mamak Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünden, Üreğil Millet Bahçesi'ne kadar 4 kilometrelik bir mesafede pedal çevirdi. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü. Etkinlik kapsamında sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışma sonrasında bisiklet kazanan 5 kişiye hediyeleri verildi.

Etkinlikler kontrollü şekilde gerçekleşiyor

Vatandaşları spor yapmaya davet eden Başkan Köse, günün büyük bölümünün hareketsiz geçirildiğini bununda çeşitli sağlık problemlerine yol açtığını belirterek, "Yaptığımız etkinlikle beraber bisikletle bir seyahat gerçekleştirdik. Bununla beraber bir farkındalık oluşsun, bir bilinç oluşsun istiyoruz. Ülkemizde de bu çerçevede zaman zaman etkinliklerle özel çalışmalar yapılıyor. Hep beraber maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bu zorlu dönemi de aşacağız. Biz, etkinliğimiz esnasında hem başlangıçta hem etkinlik esnasında hem de şu anda pandemi kurallarına dikkat ediyoruz. Yoğunlukların getirdiği salgının yayılma riski oluyor ister istemez. Biz yoğunluk oluşturmadan, bir taraftan hayatın devam etmesi çerçevesinde etkinliklerimizi kontrollü bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sadece bisiklete sahip olmanın yetmediğini, bisikletlerin gideceği güvenli yolların inşasının da gerektiğini vurgulayarak, Mamak'ta toplam 58 tane yürüyüş ve bisiklet yolu olduğunu hatırlatan Köse, spor yapılacak alanların da artacağını sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Başkan Köse'nin yanı sıra, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Ocaklı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Kazan ve Kayhan Özüm ile Bisiklet Federasyonu üyeleri katıldı. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Bisiklet, Avrupa, Mamak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak'ta pedallar sıfır karbon için çevrildi - Son Dakika Spor

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