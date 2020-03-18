Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika

Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi

6 saat önce

Mamak Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi, System.String[]

Mamak Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.


Mamak'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Tezgah ve tartıların dezenfekte edildiği pazar yerlerinde "14 Kural" broşürleri de dağıtıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Köse, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini, el sıkışmamalarını, sık sık ellerini yıkamalarını ve ikili veya çoklu görüşmelerde kişisel mesafelerini korumalarını öneriyoruz. El birliğiyle dikkatli ve farkında olarak korona virüsünün etkilerini geride bırakacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi         
10:50
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 20:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]