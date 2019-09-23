Son Dakika Haberleri: Mamak'ta seyyar satıcıların aletleri imha edildi
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Mamak'ta seyyar satıcıların aletleri imha edildi

1 saat önce

Ankara Mamak'ta ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, 1000 adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti.

Mamak'ta seyyar satıcıların aletleri imha edildi, System.String[]

Ankara Mamak'ta ilçe genelinde seyyar satıcılara karşı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, 1000 adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti.


Kanunda belirtilen şartları taşımayan, satış izni ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılara gerekli yaptırımları uygulayan zabıta ekipleri, 1000 adet terazi ve 500 adet ses cihazına el koyarak imha etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ekonominin can damarı esnafımızın haklarını korumak zorundayız. Ayrıca vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini istiyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek" dedi. - ANKARA

Ankara, Zabıta, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
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