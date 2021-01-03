Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil - Son Dakika

Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil

03.01.2021 14:49
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil, System.String[]

Mamak Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı.

Mamak Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için besleme odakları ile birlikte ilçenin tüm mahallelerinde parklara ve uygun olan alanlara yerleştirilen mama kutularına mama ve su bırakan ekipler, aynı zamanda hayvanlara sevgisini de gösterdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zor günlerde doğal hayattaki köpek, kedi ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyeleri ile birlikte düzenli olarak yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu süreçte belediyemiz ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Mamak örneği sergileyerek sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa, oradayız" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının yiyecek ve temiz su ihtiyacını karşılamak için tedbir alan Mamak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, oluşturduğu besleme noktalarında rutin çalışmalarını dört gün boyunca sıklaştırdı. Ayrıca olası hayvan yaralanmaları için nöbetçi veteriner bulundurulurken, besleme odaklarının yanı sıra mama kutularına mama ve su bırakıldı. - ANKARA

Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil
Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta sokak hayvanları sahipsiz değil - Son Dakika


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