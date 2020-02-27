Mamak'ta sokaklar gülümseyecek - Son Dakika
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Mamak'ta sokaklar gülümseyecek

6 saat önce

Mamak'ta çevre bilincini aşılamak, toplum kurallarına dikkat çekmek ve komşuluk ilişkilerini canlandırmak amacıyla düzenlenen "Gülümseyen Sokaklar Projesi"nin lansmanı yapıldı.

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Mamak'ta çevre bilincini aşılamak, toplum kurallarına dikkat çekmek ve komşuluk ilişkilerini canlandırmak amacıyla düzenlenen "Gülümseyen Sokaklar Projesi"nin lansmanı yapıldı.

Mamak Belediyesince Abidin Paşa Mahallesi Okul Caddesi'nde "Mutlu Yarınlar" sloganıyla düzenlenen lansman programı kapsamında, evlere bilgilendirici broşürler ile geri dönüşüm kullanımına uygun çöp torbaları dağıtıldı.

Mahalle sakinleri de "Sağlıklı sokaklar seninle başlar", "Engel değil yaya olalım" ve "Az çöp çok çiçek" yazılı dövizlerle projeye destek verdi.

Proje ile unutulmaya yüz tutmuş komşuluk ilişkilerini canlandırmak, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, çevre ve gürültü kirliliğini önlemek, geri dönüşüme teşviki artırmak, duvarlara yapılan grafiti çalışmalarıyla sokak hayvanlarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.

"Sokak kültürünü canladırmayı amaçlıyor"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse etkinlikte yaptığı konuşmada, komşuluk ve mahalle kültürünün kaybolma ile yüz yüze olduğunu işaret ederek, projenin ilçe genelinde özlem duyulan sokak kültürünü canladırmayı amaçladığını belirtti.

Eski günlerde her sokağa ait bir kedi ve köpeğin olduğunu ifade eden Köse, "Eskilerde elbisenin yeniliğine değil temizliğine bakardık. İnancımızın da, kültürümüzün de gereği evimiz gibi sokağımızı, şehrimizi temiz tutmayı görev sayardık. Sağa sola çer çöp atmayı ayıp sayardık. Hayvanseverlik meziyet değil, bizim en doğal, en içten halimizdi. Her sokağın adeta sembolü, çocukların sevgilisi bir Karabaş ya da Tekir illa ki vardı." diye konuştu.

"Varsa kafalarımızdaki engelleri de kaldırmamız gerek"

İlçe genelinde keten çanta, pil kabı, çöp torbası dağıtımı gerçekleştireceklerini aktaran Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimiz büyüsün, gelişsin, akıllı şehir olsun ama bize ait, belki farkında olmadığımız o lezzetleri sonraki nesillere aktarsın istiyoruz. Bu yüzden evlerimize, iş yerlerimize yapıştıracağımız çıkartmalarla selamlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın güzelliklerini kendimize hatırlatıyoruz. Özellikle gençlerimiz için grafiti yani duvar yazılarıyla hatırlatmalarımızı sokaklarımıza taşıyoruz.

Hatırlatma demişken engellilerimizi de unutmuyoruz. Bizim rampalar yapmamız, şehirdeki engelleri kaldırmamız da yetmez. Varsa kafalarımızdaki engelleri de kaldırmamız gerek. Otobüslerde tekerlekli sandalyeyi taşıyacak otomatik basamaklar, sandalyeler için ayrılan alanlar olsa da ona hem kalbinde hem de bir adım geri çekilip otobüsün içinde yer verecek nesiller olmazsa sonuç alamayız."

Köse, projeyi ilk etapta 8 mahallede hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda gece saat 00.00'a kadar evsel atık toplama işlemini tamamlamış olacağız. Ayrıca geri dönüşüm ürünlerini de haftada iki defa yapacağımız çalışma ile toplayacağız." dedi.

Öte yandan Köse, mahalle sakinlerini ziyaret ederek, onlara proje hakkında detaylı bilgi verdi.

Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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