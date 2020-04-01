Mamak'ta sokaklar yıkanıp, dezenfekte edildi - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokakları deterjanla yıkayıp, dezenfekte etti.

Mamak Belediyesi, koronavirüsün yayılmasına karşı önlemler kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Belediye görevlileri, cadde ve sokakları deterjan ve fırça ile yıkayıp, tazyikli suyla temizledi. Ana caddelerin yanında ara sokaklardaki kaldırımlar da aynı şekilde yıkandı. Görevliler, daha sonra dezenfeksiyon çalışması yaptı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Personelimiz ve imkanlarımız ile 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Gerekli tedbirleri alalım. Zorunlu değilse evden çıkmayalım" dedi.