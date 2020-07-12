Mamak'ta sosyal mesafeli gösteri - Son Dakika

Mamak'ta sosyal mesafeli gösteri

Mamak Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için "Mahallede Şenlik Var" etkinliği başlattı.

Mamak Belediyesi, mahallelerde etkinlikleri artırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için "Mahallede Şenlik Var" etkinliği başlattı.

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Etkinlik çerçevesinde Mamak Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından mahallelerde çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterisi gerçekleştirecek. Şenliğin ilk adresi Abidinpaşa Mahallesi oldu. Mamak Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından Aydın yöresine ait oyunun oynandığı etkinlik renkli anlara sahne oldu. Ekipler, gösterilerini korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdi. Vatandaşlardan da büyük beğeni alan etkinlik, her cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirilecek.


Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında en başından beri alınan tedbirlere, yapılan uyarılara uymaya devam edeceğiz. Maske takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, özlediğimiz eski günlerimize, yarınlarımıza, hayallerimize hep birlikte sağlıklı bir şekilde kavuşalım. İnşallah biz bu süreç bittikten sonra daha güzel etkinlikler yapacağız" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Aydın, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta sosyal mesafeli gösteri - Son Dakika
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