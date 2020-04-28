Mamak'ta süs havuzları temizleniyor - Son Dakika

Mamak Belediyesi, ilçe genelindeki süs havuzlarında bakım, onarım ve temizleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yosunlaşma ve kokunun engellenmesi için dezenfekte edilen havuzlar, günlük bakımlarının yanı sıra her hafta periyodik olarak dip robotuyla temizleniyor.

"Mamak daha güzel olacak"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ortak kullanım alanı olduğuna işaret ettiği havuzlara atık ve çöp atılmaması gerektiğini kaydetti. Havuz ve şelalelerin temizlenen halleriyle estetik görünüme kavuştuğunu ifade eden Köse, salgının ardından vatandaşların park ve bahçelerde keyifli vakit geçirmeleri için çalıştıklarını bildirdi.

Köse, "Ümit ediyorum ki, koronavirüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara, sokaklara koşacak. Sizlerden ricamız, korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya dek evlerinizde kalmanız ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızdır." ifadelerini kullandı.