Mamak'ta süs havuzlarına bahar temizliği - Son Dakika

Ankara'da Mamak Belediyesi, baharın gelmesi dolayısıyla süs havuzlarını temizleye başladı.

Havuzlar, belediye tarafından yaz aylarında havuz dip temizleyici robotları ile temizleniyor. Havuzların yüzeylerinde bulunan atıklar da özel filelerle toplanıyor. Yosunlardan arındırılan havuzlar haftada bir gün ilaçlanırken, yağmur yağması halinde daha sık ilaçlama gerçekleştiriliyor. Havuzların ortak kullanıma ait olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çevre duyarlılığının önemine değinerek havuzlara atık ve çöp atılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Köse, havuzların ve şelalelerin temizlenen halleriyle çok daha kullanışlı ve estetik olduğunu belirterek, Mamak'a ayrı bir hava kattıklarını aktardı. Köse, "Ümit ediyorum ki korona virüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara, sokaklara koşacak. Güzel günlere olan umudumuzu, sevgimizi ve inancımızı asla kaybetmedik. Bu zor günleri de hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Hep bir arada Mamak daha güzel olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA