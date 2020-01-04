Mamak'ta temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mamak'ta temizlik çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Her hafta Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Ekin Mahallesi'ni bir uçtan bir uca temizledi.

Mamak'ta temizlik çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Her hafta Cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Ekin Mahallesi'ni bir uçtan bir uca temizledi.


"Daha güzel ve daha temiz bir Mamak" için 250 kişiden oluşan temizlik timi, mahallede, temizlikten ağaç budamaya, ilaçlamadan yol bakım ve onarıma kadar hummalı bir çalışma yürüttü. Mamak Belediyesinde ekipler, özellikle kış aylarının soğuk yüzünü gösterdiği günlerde temizlik araçları filosuna yeni katılan araçlarla da çalışmalarını sürdürüyor.


Mahallede cadde, sokak ve boş arsalar en ince detayına kadar temizlenirken, temizlik ekipleri atıkları da topluyor. Köşe bucak temizlik çalışmalarının yaz-kış fark etmeksizin 64 mahallede her hafta devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güzel Mamakımızın 64 mahallesinde pazar dahil olmak üzere her gün her saat temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Mamak'ta girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazaryerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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