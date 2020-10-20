Mamak'ta toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Mamak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı'nın katıldığı denetimlerde, Mamak Caddesi'nde durdurulan otobüs ve dolmuşlarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Şoförlerden, araçlara kapasite üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen Kaymakam Sırmalı, yolcuları da maske ve mesafe kurallarına uymaya davet etti.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sırmalı, şoförlere ve yolculara uyarılarda bulunduklarını belirterek, denetimlerle salgınla mücadelede alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 7 gün boyunca yedi farklı alanda denetimlerin süreceğini kaydeden Sırmalı, vatandaşlardan kurallara uymaları konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Sırmalı, kurallara uyulduğunda salgının üstesinden gelinebileceğini ifade ederek tedbirlere ilişkin kurallara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.