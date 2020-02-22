Mamak'ta Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak'ta Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika

Mamak'ta Türk Halk Müziği konseri

6 saat önce

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, "Yörelerimiz Renklerimiz" adlı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Mamak'ta Türk Halk Müziği konseri, System.String[]

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, "Yörelerimiz Renklerimiz" adlı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı.

Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği Türk Halk Müziği eserleri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Konsere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültürü korumak ve aktarmak adına ilçe genelinde birçok sanatsal faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mehmet Düğmeci, "Güzel Mamak'ımızdaki güzellikleri hep birlikte yaşamaya, yaşatmaya ve değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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