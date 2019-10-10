Mamak'ta üç mahalle köşe bucak temizlendi

Mamak Belediyesi'nin başlattığı köşe bucak temizlik ve bakım çalışması kapsamında Tuzluçayır, Abidinpaşa ve Aşıkveysel mahalleleri baştan sona temizlenerek bakım çalışmaları yapıldı.



Temizlik İşleri, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüklerine bağlı yaklaşık 200 kişilik ekip sabahın ilk ışıklarından itibaren mahallelerde bir uçtan bir uca çalışma gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmalarında yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, personele kolaylık diledi.



Hummalı bakım



İlçe genelinde sürdürülen hummalı bakım çalışması kapsamında ekiplerin her hafta sonu sahada olduklarını kaydeden Köse, "Her hafta sonu bir mahallemizde uygulanan köşe bucak temizlik ve bakım çalışmamız kapsamında ekiplerimiz mahallelerimizi köşe bucak temizliyor, pazaryerlerini yıkıyor, yeşil alanlarda bakım ve ilaçlama işlemi uyguluyor. Çöp konteynırlarımız onarılıp boyandıktan sonra ilaçlanıyor. Yollarımız onarılıyor ardından asfaltlanıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşayabilmeleri asri görevimiz. Derdimiz Mamak, amacımız hizmet" dedi. - ANKARA