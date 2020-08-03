Mamak'ta unutulmaya yüz tutan mahalle oyunları yeniden hayat buldu - Son Dakika

Mamak'ta halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istoba kadar unutulmaya yüz tutan mahalle oyunlarının yaşatılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülveren Arif Yıldız Koşu Yolu'nda düzenlenen "Kapımda Spor Coşkusu" etkinliğinde çocuklar, halat çekmeden ip atlamaya, yakan toptan istoba kadar birçok oyuna katıldı.

Unutulmaya yüz tutan mahalle oyunlarının yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye antrenörlerinin oluşturduğu takımların yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonrası çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

"Çocuklarımız sokak oyunlarından uzak büyüyor"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gelişen teknolojiyle yaşam koşullarının sürekli değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple çocuklarımız sokak oyunlarından uzak büyüyor. Belediye olarak bu kültürün devam etmesi adına, çocuklarımızı, sokak oyunları keyfini yaşamaları, takım ruhu edinebilmeleri, birlik ve beraberlikle hareket edebilmeleri, sosyal iletişimlerinin kuvvetlenmesi için eğlenceli bir etkinlikle buluşturduk. Hem sosyal gelişimlerine katkı sağladık hem de pandemi döneminde bir nebze de olsa güzel havanın tadını çıkarmalarına vesile olduk."