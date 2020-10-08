Mamak'ta vali yardımcısından koronavirüs denetimi - Son Dakika

Mamak'ta vali yardımcısından koronavirüs denetimi

ANKARA Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Karadağ, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak'taki Tıp Fakültesi Caddesi'nde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde Vali Yardımcısı Karadağ'a; Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Murat Köse ve polis ile zabıta ekipleri eşlik etti. Restoran, bakkal ve eczaneleri ziyaret eden Karadağ, maske konusuna dikkat çekerek, esnafa dükkanlarında dezenfektan bulundurmaları uyarısında bulundu. Toplu taşıma araçlarını da denetleyen Karadağ, yolculardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.