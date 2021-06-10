Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği" - Son Dakika

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, önceki gün Ankara'nın Mamak ilçesinde yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından sel sonrası yolların halini gösteren bir video paylaşarak, "Mamak Dereboyu caddesindeki selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'A YÜKLENDİ

Gökçek, paylaşımında , "Dereboyu'nun altyapısı tamam. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ASKİ oradan gölbaşına 1400'lük yeni su hattı götürüyor. Şimdi gelelim selin nedenine" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.

NEDENLERİ SIRALADI

Gökçek, sel felaketlerinin nedenlerini tek tek sıralayarak, "1-MÜTEAHHİT yolda yeterli sıkıştırmayı yapmamış. Dikkat edilirse kum aşağıya kaymış. 2/Müteahhit ızgaraların bir kısmını iptal etmiş ve yenisini yapmamış. 3/Mevcut ızgaraların temizliği yapılmamış. 4/Su borusu yapıldıkça gerekli sıkıştırma yapılıp asfaltlama yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Gökçek paylaşımının sonunda, "Yani anlayacağınız selin nedeni Mansur'un ASKİ'deki iş bilmez bürokratlarının işi. Şimdi kalkmış utanmadan kabahati eski altyapıya atıyorlar. Külliyen yalan. Felakete uğrayan vatandaşlar caddenin ve dükkanlarının tespitini yaptırıp tazminat alabilirler" dedi.