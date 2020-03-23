Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği - Son Dakika
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Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği

6 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaparak, evlerine teslim ediyor.

Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği, System.String[]

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaparak, evlerine teslim ediyor.

Mamak'ta oturan ve sokağa çıkma yasağına uyarak evlerini terk etmeyen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, belediyeyi arayarak siparişlerini iletiyor. Belediye görevlileri, vatandaşların alışveriş başta olmak üzere taleplerini karşılayarak teslim ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Evde Kal' çağrısına destek verdiklerini belirtti. Başkan Köse, "Telefonumuzu aradıkları takdirde ihtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz alıp götüreceğiz. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.


Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:47 Kaynak: DHA

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