Son Dakika Haberleri: Mamak'ta 'Yayalara öncelik trafik yılı' etkinliği düzenlendi
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Mamak'ta 'Yayalara öncelik trafik yılı' etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Mamak'ta 'Yayalara öncelik trafik yılı' etkinliği düzenlendiANKARA - 2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından " Yayalara öncelikli trafik yılı" olarak belirlenmesinin ardından, Mamak'ta yaya güvenliğini farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mamak'ta 'Yayalara öncelik trafik yılı' etkinliği düzenlendi

ANKARA - 2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından " Yayalara öncelikli trafik yılı" olarak belirlenmesinin ardından, Mamak'ta yaya güvenliğini farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Mamak ortaokulu önünde yapılan etkinliğe, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve öğrenciler katıldı. Okul önünde yapılan etkinlikte öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti.

Ersoy bu yılı trafik yılı ilan ettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılının 'öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik olarak yılı olarak ilan ettik. Trafik kazalarının en aza indirmek için yoğun çabalar veriyoruz. Bunun için çalışmalar ve kampanyalar düzenliyoruz. Amacımız toplumumuzun genel anlamda bu alanda farkındalığını artırmak. Bunun içinde hangi alanda can kayıplarımız daha fazla oluyorsa belli dönemlerde onlara ağırlık veriyoruz. 2018 yılında yüzde 22'sinin yaya ölümleri olduğunu tespit ettik. Meclis' mizde bu konuda bir düzenleme yaptı. Işıkların olmadığı yerlerde araçlarda yavaşlamayı yaya varsa durmayı amaçlıyoruz. "

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise farkındalığı artırmak için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Mamak'ta 'Yayalara öncelik trafik yılı' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, Murat Köse, Mamak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
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