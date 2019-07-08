Mamak'ta yaz dolu dolu geçiyor
1 saat önce
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sanattan spora kadar geniş bir yelpazede sosyal ve kültürel etkinliğin gerçekleştiği Mamak'ta Saimekadın Amfi Tiyatro, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sanattan spora kadar geniş bir yelpazede sosyal ve kültürel etkinliğin gerçekleştiği Mamak
'ta Saimekadın Amfi Tiyatro, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
Çocuklar için her hafta cuma günü düzenlenecek Çocuk Şenliği'nin ardından bu kez her cumartesi yaz konserleri ile Mamaklılar yazı doyasıya eğlenerek geçirecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü ilki gerçekleştirilen yaz konseri ile mahalli sanatçı Atahan Koç Mamaklılara 2 saat müzik ziyafeti çekti. Kulakların pasını silen ve ücretsiz olan konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
, "Her cuma Çocuk Şenliğimiz ve her cumartesi yaz konserlerimizle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinliklerle Mamaklılara hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, dolar haftaya yükselişle başladı
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor
Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar