Mamak'ta yaz konserleri sona erdi
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Mamak Belediyesi tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro'da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.
Mamak Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:22 Kaynak: İHA
tarafından her hafta cumartesi Saimekadın 75. Yıl Amfi Tiyatro'da düzenlenen yaz konserleri sona erdi.
Programın finalinde sanatçı Atahan Koç, konsere gelenlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Konser programına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AK Parti
Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir
ve belediye meclis üyeleri katıldı. Sanatçının seslendirdiği şarkılar büyük beğeni toplarken, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de sahne aldı. Saimekadın Amfi Tiyatro'nun kültür ve sanata açılan bir kapı olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Saz üstatlarımıza, çok değerli sanatçılarımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Mamak halkı sanata ve kültüre sahip çıkıyor. Bizler de değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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