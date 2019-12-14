Mamak'ta yeni dünya düzeni ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak'ta yeni dünya düzeni ele alındı - Son Dakika

Mamak'ta yeni dünya düzeni ele alındı

6 saat önce

Musiki Muallim Mektebi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde önemli isimleri ev sahipliği yapamaya devam ediyor.

Mamak'ta yeni dünya düzeni ele alındı, System.String[]

Musiki Muallim Mektebi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde önemli isimleri ev sahipliği yapamaya devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın konferansında vatandaşları bir araya getiren Mamak Belediyesi, bu hafta ise Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ı ağırladı. Konuşmacı olarak katıldığı konferansta Yarar, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada olup biten Suriye, Cerablus, El Bab, Afrin, Tel Rıfat, Münbiç, Barış Pınarı Harekatı, ABD- Rusya ilişkileri ve 15 Temmuz konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Konferansa, Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Kırşehir Milletvekili Hüseyin Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı.


Türkiye dünyaya yön verenler arasında


Gelişen teknoloji, değişen dengeler ve dünya ile birlikte ülke politikalarının sürekli yeniden şekil aldığını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyanın sahipleri olarak tarih boyunca iç ve dıştaki işgalcilere karşı mücadele ettik, etmeyi de sürdürmekteyiz. 1.Dünya Savaşından sonra kurulmaya çalışılan 'Yeni Dünya' düzeninde Türk milletine yer verilmezken, bugün dünyaya yön verenler arasında Türkiye'de var" ifadelerini kullandı.


"Yeni dünya düzeninde önemli bir aktörüz"


AK Parti döneminde yapılan başarılı hamleler ile Türkiye'nin tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardığını kaydeden Düğmeci, "Bunların en yakın örneği ise sınırlarımızın güvenliği için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı en önemli hamlelerimizden biri oldu. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından imzalanan anlaşmalarla yeni sınır haritası oluşturuldu. Elde edilen başarı ile birlikte önce ABD ile YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için mutabakata varan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturarak hem dünyanın beşten büyük olduğunu hem de yeni dünya düzeninde Türkiye'nin de önemli bir aktör olduğunu de herkese gösterdi. İnşallah bu adımlarda da, bundan sonraki hamlelerde de muzaffer olunacaktır" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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