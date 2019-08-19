Son Dakika Haberleri: Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep
Son Dakika Güncel Haber

Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep

14 dakika önce

Yaz mevsiminde yoğun ilgi gören Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na Haziran ve Temmuz aylarında 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep, System.String[]
Yaz mevsiminde yoğun ilgi gören Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na Haziran ve Temmuz aylarında 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

Sıcak ve bunaltıcı havalardan uzaklaşarak serinlemek, günün yorgunluğunu ve stresini atarak hoşça vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na talep her geçen gün artıyor. Tesise Haziran ve Temmuz aylarında toplam 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nin dört mevsim hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz" dedi. - ANKARA
Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor
Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:29:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]