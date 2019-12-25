Mamak'ta zabıta yılbaşı denetimi yaptı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yılbaşı öncesi iş yeri denetimleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla yürütülen denetim çalışmalarının yılbaşı öncesi sıklaştırdığı kaydedildi.

Özellikle, gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren ekipler, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.

Denetimlerin asıl amacın Mamaklıların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da artırıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları bildirmelilerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.