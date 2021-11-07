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1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti - Son Dakika

1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti

07.11.2021 12:39
1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için gittiği iş yerinde 1 ceset daha buldu. Gözaltına alınan şüpheli ise ilk sorgusunda dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçen arkadaşını ise 1 hafta önce öldürdüğünü söyledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kombici dükkanı işleten Sinan Bayat(70) bir süre önce dolandırıldığı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile buluştu. Üç kişi bir süre tartıştıktan sonra, olay kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi sonucunda Sinan Bayat, beraberinde getirdiği silah ile Acar ve Çakmak'a ateş edip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Acar'ın vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Çakmak'a ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arkadaşını kendisiyle dalga geçtiği için öldürmüş

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sinan Bayat'ın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Sinan Bayat'ın yanı sıra dükkanında bir erkek cesedi daha bulundu. Gözaltına alınan Bayat, cesedin arkadaşı Hicabi Çınar'a (61) ait olduğunu ve bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti. Bayat, ilk ifadesinde arkadaşı Hicabi Çınar'ın dolandırıldığı için kendisiyle dalga geçtiğini bunun üzerine Çınar'ı öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti
1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti
1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti
1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti

Sinan Bayat, Ankara, Silah, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan şahıs ifadesinde bir başka cinayetini itiraf etti - Son Dakika
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