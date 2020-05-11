Mamak'taki davulcu ilahileri ve sesiyle mest etti - Son Dakika

Mamak'taki davulcu ilahileri ve sesiyle mest etti

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde Ramazan davulcusu, söylediği ilahilerle duyanları adeta mest etti.

Mamak'ta vatandaşları sahura uyandırmak için sokak sokak dolaşan Ramazan davulcusu, söylediği "Uyan Ey Gözlerim" ve "O Gece Sendin Gelen" ilahileri ile duyanları adeta mest etti. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşan mahalle sakinleri, evlerinin pencerelerinden davulcuyu hayranlıkla dinledi. Bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.