Mamak'taki Ekin Yüzme Havuzu'nda sona doğru gelindi

Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli projelerden biri olan Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hızla yükseliyor.

Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli projelerden biri olan Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi hızla yükseliyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve yapımı yüzde 93 seviyesine ulaşan havuzun dış cephede bulunan polikarbonat giydirme cephe imalatları tamamlanırken, iç cephede de ince işlerde sona gelindi. Havuzun çevre düzenleme havuz imalatları devam ederken, tamamlandığında spor merkezi olmasının yanında geleceği şekillendirecek çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanmasında da önemli rol oynayacak.

"Durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Geleceğe yapılan yatırımların en önemlilerinden genç nesle olan yatırımlar olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bir yandan açılışları gerçekleştirirken bir yandan da temeller atıyoruz. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Denizimiz yok ama yüzme havuzlarımızla yüzme ihtisasında önemli bir ilçe haline geliyoruz. Spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak hizmet verecek Ekin Yüzme Havuzu ve Spor Merkezimiz, evlatlarımızı madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onların hayatı ilimle, irfanla, bilgiyle ve spor ahlakıyla okuyabilen nesiller olarak yetişmelerine imkan tanıyacak" dedi.

Bir çok hizmet tek çatı altında

Yapılan tesiste ayrıca, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay-bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor. - ANKARA