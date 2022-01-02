Üye Girişi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi - Son Dakika

Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi

02.01.2022 11:01

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde dünyaya gelen ikiz keçilere, "ay" ve "yıldız" ismi verildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde dünyaya gelen ikiz keçilere, "ay" ve "yıldız" ismi verildi.

Mamak Belediyesine ait Üreğil Millet Bahçesi'nde at, deve kuşu, tavşan ve gümüş sülün gibi 12 hayvanın yer aldığı mini hayvanat bahçesinde, yeni yıla iki gün kala cüce cinsi ikiz keçi dünyaya geldi.

Hayvanat bahçesi çalışanları arasında yapılan oylama ile "ay" ve "yıldız" ismi verilen ikiz keçilerin bakımı ve beslenmesi belediyenin veterineri eşliğinde yapılıyor.

Anne sütünün yetersiz geldiği durumlarda biberon yardımıyla beslenen keçiler, sevimlilikleriyle barınağın neşe kaynağı oldu.

Keçilerin doğumunu gerçekleştiren Mamak Belediyesi Veterineri Rabia Betül Tepeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer hayvanların yanı sıra keçi çiftliğinde 5 yetişkin keçinin yer aldığını söyledi.

Yeni doğan keçi yavrularının hayvanat bahçesine heyecan kattığını ifade eden Tepeli, "İsimlerini, hem Türkiye'mizi hem de millet bahçemizi temsil etmesi açısından ay ve yıldız koyduk. İki günlükler, şu anda anneleri tarafından besleniyorlar. Yetersiz gördüğümüz takdirde biz de ilave yapıyoruz. Şu anda gayet sağlıklılar ve keyifleri yerinde. Yeni doğdukları için biberon kullanıyoruz." diye konuştu.

Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler ay ve yıldız ile yeni yıla girdi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler ay ve yıldız ile yeni yıla girdi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler ay ve yıldız ile yeni yıla girdi

YORUMLAR
500

Mamak Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler 'ay' ve 'yıldız' ile yeni yıla girdi - Son Dakika


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor         
11:20
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Çiftçi, ahıra girdiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü! Kangalın kuzuya karşı annelik iç güdüsü duygulandırdı Çiftçi, ahıra girdiğinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü! Kangalın kuzuya karşı annelik iç güdüsü duygulandırdı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:30
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:33 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını belirledi
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
10:09 Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement