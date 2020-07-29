Mamak'taki kurban pazarının ilgi odağı "Paşa" oldu - Son Dakika

Mamak'taki kurban pazarında satışa çıkarılan 1300 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli kurbanlık pazarın ilgi odağı oldu.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mamak Ortaköy Kurban Pazarı'nda hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık almak isteyenler pazara akın ediyor.

1300 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken "Paşa" isimli boğa da ilgi görüyor. İri cüssesi ve görüntüsüyle öne çıkan Paşa, 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

2 bin 411 büyükbaş, 1465 küçükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, kurbanlıkların yarısından fazlası satıldı.

Öte yandan, pazar yerinde kurbanlıklar ve satıcılar için önlem olarak karantina çadırları oluşturulurken, zabıta ekiplerince de alanda pandemi nedeniyle sık sık kontroller gerçekleştiriyor.

Zabıta Ekiplerinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de dezenfektan ve ateş ölçerlerle vatandaşları içeriye alıyor ve salgın tedbirlerine uymaları için sık sık anons yaparak uyarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram sonuna kadar hijyenden ulaşıma kadar hiçbir sorunun yaşanmaması için ekiplere talimat verdiklerini söyledi.

Köse, kaçak boğa timinin de bayram süresince alarmda olacağını, Mamak Belediyesi veteriner hekimlerince kurbanlıkların gebelik testleri, yaş ve sağlık kontrollerinin de yapıldığını kaydetti.