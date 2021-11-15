Mamak'taki Kusunlar Mahalle Konağı hizmete açılacak - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak Kusunlar Mahalle Konağı'nın hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kusunlar Mahalle Konağı'nın yakında Mamaklılara hizmet vereceğini kaydetti.

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için yaptıkları onlarca projeyle millete hizmet ettiklerini belirten Köse, "279 metrekare alana inşa edilen Kusunlar Köy Konağı'nda iki salon, mutfak, depo, konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Köse, düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi organizasyonlar için konağın hizmet vereceğini bildirerek aynı zamanda konağın kış aylarında hoşça vakit geçirilebilecek bir mekan olacağını belirtti.