Mamak'tan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine olağanüstü toplantı daveti - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MHP Grubu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye MEclisini korona virüs salgını ile ilgili esnaflara yapılması gereken destekleri konuşmak için olağanüstü toplantıya davet ettiklerini duyurdu. Köse, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini #Covid19 Salgını ile ilgili alacağımız tedbirleri, toplu taşıma yapan esnaflar ile faaliyet kısıtlamasıyla mali sıkıntıya giren tüm esnaflara yapılması gereken destekleri konuşmak üzere MHP Grubu ile birlikte Olağanüstü Toplantıya davet ettik" dedi. - ANKARA