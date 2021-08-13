Mamak Belediyesinden sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya yardım - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için araç ve ekip gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin yaşandığı bölgedeki ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla 13 kişiden oluşan arama-kurtarma timi, 4x4 araç, minibüs, çorba ikram aracı, mobil yemek aracı, kepçe, tır, operatör, 2 tır şoförü ve 4 ikram aracı personeli Kastamonu'ya gönderildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaraların sarılması için her türlü katkıya hazır olduklarını belirterek, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını bildirdi.

Köse, hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.