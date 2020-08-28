Mamak'tan Sırbistan'a tıbbi yardım tırı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Türkiye'nin farklı il ve ilçe belediyelerinin de desteğiyle toplanan tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu yardım tırını Sırbistan'a uğurladı.

Mamak Belediyesi, Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığını artırmak adına yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, Covid-19 salgınından etkilenen Sırbistan'a gönderilmek üzere, Türkiye'nin farklı il ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu yardım tırını yola çıkardı. Maskeden koruyucu sağlıkçı tulumuna, kolonyadan dezenfektana kadar birçok tıbbi yardım malzemesinin bulunduğu tır, Sırbistan'a gitmek üzere uğurlandı.

"Sınırlarımız ayrı olsa da kalplerimiz bir"

Önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Devletimiz de dünyayı adeta esir alan salgına karşı ilk başından beri büyük mücadele veriyor. Bilindiği gibi ülkemiz, ilk andan itibaren "küresel salgın" sıfatını kazanmış olan Koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında önceliklidir. Bu bağlamda, yürütülen "Şeffaf" ve "Akılcı" politikalar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımıza, Bilim Kurulumuza ve ilgili kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın, kardeşimizin sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur.Sınırlarımız ayrı olsa da kalplerimiz birdir.İnsanların kardeşlik ve dayanışma duygusunun en üst düzeyde olması gereken zamandan geçiyoruz. Biz de Mamak Belediyesi olarak, bir yaraya merhem olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - ANKARA