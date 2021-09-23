Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan - Son Dakika

Su giderinin tıkanması üzerine çaresiz kalan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç'ın yardımına Mamak Belediyesi koştu.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne gelen ihbarla hemen işe koyulan ekipler sorunun olduğu Başak Mahallesi'ndeki keşiflerini gerçekleştirerek, onarım işleri çok kısa sürede tamamladı.

Sağlıklı toplum, engellilerine sahip çıkan toplumdur Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ilçe genelinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önüne set çekerek değil onlara destek olarak, yardım ederek hayata tutunmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle etrafımızda bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik çok daha bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Biliyoruz ki, sağlıklı toplum, engellilerine sahip çıkan toplumdur" dedi.