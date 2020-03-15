Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Genel Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi - Son Dakika

Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi

6 saat önce

Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi Korona virüsünü fırsata çevirmek isteyenlere karşı Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı.

Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi

ANKARA - Korona virüsünü fırsata çevirmek isteyenlere karşı Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı.

Korona virüs sebebiyle özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçen Mamak Zabıtası, alışveriş merkezleri ve eczanelerde tek tek denetim gerçekleştirdi. Ekiplerle birlikte esnafı tek tek gezerek, hem hayırlı işler temennisinde bulunan hem de denetim gerçekleştiren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, halk sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisi olduklarını vurguladı. Zabıta ekiplerinin her an her noktada denetime devam edeceğini ifade eden Sarıgöl, vatandaşların da fahiş fiyat artışına karşı dikkatli olmaları ve şikayetlerini iletmelerini istedi.

Çözüm Merkezine gelen talepler de değerlendirildi

Denetimlerini sıklaştıran Mamak Zabıtası, 5 ayrı ekiple denetime çıktı. Fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve raf yerine stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi. Ekipler, vatandaşlardan 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezine gelen şikayetleri de değerlendirmeye aldı. Başkan Yardımcısı Sarıgöl, Mamak esnafına hassasiyeti için teşekkür ederek, bu zor süreci haksız bir kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısında zabıtayı bulacağının altını çizdi.

Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, Zabıta, Mamak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:19:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak Zabıtası'ndan 'Korona' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]