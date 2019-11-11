Son Dakika Haberleri: Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi
Son Dakika Güncel Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi

6 saat önce

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi.

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi, System.String[]

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi.


Mevlit Kandili dolayısıyla Mamak Müftülüğü tarafından çocuklara yönelik "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi. Necmeddin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa 4 ile 6 yaş arasında çocuklar ve aileleri katıldı. Programda, çizgi film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle çocuklara, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı anlatıldı.


Mamak Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursları Koordinatörü Esen Özipek, çocuklara değerlerimizi drama, oyun ve hikayelerle vermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Doğru, dürüst, ahlaklı, paylaşmayı bilen, Allah'tan korkan ve peygamberini seven nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Peygamber sevgisini de tam döneminde onlara en güzel şekilde verebilmek için bu sefer çocukların dilinden olsun dedik" dedi.


Programın sunuculuğunu gerçekleştiren tiyatrocu ve sunucu Hüseyin Goncagül de, "Sevgili Peygamberimizi, çocukların dilinde bir takım karakterlerle dile getirebilmek adına böyle bir format hazırladık. Yaklaşık 10 yıldır bunları çocuklarımızla paylaşıyoruz. İlk kez de Ankara'ya geldik" dedi.


Minikler de programda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - ANKARA

Necmettin Erbakan, Mevlit Kandili, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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