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Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi

22.08.2021 10:46
Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin yaz kurslarına katılan gençler için düzenlediği Spor Şöleni'nde, 8 bin genç 14 farklı branşta hünerlerini sergiledi.

Mamak Belediyesi'nin yaz kurslarına katılan gençler için düzenlediği Spor Şöleni'nde, 8 bin genç 14 farklı branşta hünerlerini sergiledi.

Mamaklı gençlerin spor tutkusu Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Spor Şöleni ile taçlandı. Mamak Belediyesi'nin yaz kurslarına katılan gençler için düzenlenen şölende, 8 bin yetenek hünerlerini sergiledi. 14 farklı branşta gövde gösterisi yapan genç yetenekler, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Orhan Babuccu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölen sonunda bireysel ve takım olarak başarı gösteren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Program aile fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

"Var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz"

Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla ilçe genelinde her geçen yıl branş sayısının katlanarak arttığı arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki gençlerimizde bu fırsatları iyi değerlendirecek ve Mamak şampiyonlarıyla anılacak" dedi.

"Sporu asla bırakmasınlar"

Gençlerin spora olan ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ise, "Okulların açılmasıyla spora ara vermeyin. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımız sporunu okulla birlikte ilerletsinler, sporu asla bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Spor hayatımızın bir parçası"

Sporun hem fiziki hem ruhsal sağlığımız açısından önemine dikkat çeken Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de, "Spor hayatımızın bir parçası. Bizler de bu bilinçle gençlerimizin ilçe genelinde gerek sanatsal gerekse sportif faaliyetlerini sürdürebileceği yeni olanaklar sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi
Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi
Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamaklı gençler spordaki yeteneklerini sergiledi - Son Dakika Spor


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