Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü - Son Dakika

Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü

09.03.2021 11:40
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü, System.String[]

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları doğa ile buluşturdu.

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları doğa ile buluşturdu. Mamak'ın tabiat harikası olan kanyonun eşsiz güzelliklerini ve manzarasını gören kadınlar, yürüyüşte birçok parkurdan başarı ile geçerek keyifli dakikalar geçirdi.

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle spor eğitmenleri ile birlikte 105 katılımcının olduğu doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Toplamda 1,5 kilometrelik parkuru başarı ile tamamlayan Mamaklı kadınlar, düzenlen organizasyondan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Doğa yürüyüşünün ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin hız kesmediği Mamak'ta, kadınların ikinci adresi ise Macera Parkı oldu. Zipline'dan tırmanma duvarına ve survivor parkuruna kadar birçok alanda boy gösteren kadınlar kıyasıya mücadele etti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte kadınlar doyasıya eğlendi.

"Kadınlarımıza her zaman değer veriyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tek bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Cenneti anaların ayağının altına seren bir medeniyetin fertleriyiz. Yani medeniyetimiz bizlere kadına sadece bir gün değer vermeyi değil yaşadığımız her gün değer vermemizi söylüyor. Bu vesile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ANKARA

Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü
Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü

Mamak Belediyesi, Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu         
14:11
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamaklı Kadınlar 8 Mart için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei