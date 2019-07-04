Son Dakika Haberleri: Mamaklı kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi
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Mamaklı kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi

30 dakika önce

Mamak Belediyesine bağlı Aile Merkezleri'nde kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Mamaklı kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi, System.String[]
Mamak Belediyesine bağlı Aile Merkezleri'nde kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Mamaklı kadınların Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde düzenlenen kurslarda yaptıkları ürünler Cernmodern'de sergilendi. Düzenlenen sergiye Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Benin, Nijerya, Güney Sudan ve Gabon büyükelçilerinin eşleri katıldı. Aile Merkezleri'nde verilen kurslara her yaştan ve meslekten Mamaklı kadınların yoğun ilgisi olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile Merkezlerimizde her yaş ve meslekten Mamaklı hanım kardeşimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar verildi. Merkezlerde ayrıca çeşitli spor imkanlarının yanı sıra, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı da sunduk" şeklinde konuştu.

"Çocuklar eğlenirken öğrenme imkanı buluyor"

Aile Merkezleri'nde çocuklar için oyun odalarının ve eğitmenlerin olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Köse, "Aile Merkezlerimizde anneleri eğitim görürken çocuklar da onlar için kurduğumuz oyun odalarında eğitmenler eşliğinde oynayarak öğrenme imkanı buluyor" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
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