Mamaklı kadınların sinema keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamaklı kadınların sinema keyfi - Son Dakika

Mamaklı kadınların sinema keyfi

6 saat önce

Mamak Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.

Mamaklı kadınların sinema keyfi, System.String[]

Mamak Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.


Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 100 kadın kursiyer, "Eltilerin Savaşı" adlı filmi izledi. Belediyenin görevinin sadece yol, temizlik, kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti. Kursiyerler, "Belediyemiz sayesinde hem mesleki tecrübe kazanıyoruz hem de sosyal hayata katılıyoruz. Bugün sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dediler. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi
Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:24:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamaklı kadınların sinema keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]