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Mamaklı minikler sabun üretiyor

6 saat önce

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde eğitim alan minik kursiyerler renk renk, çeşit çeşit mis kokulu taş ve sabun yapıyor.

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Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde eğitim alan minik kursiyerler renk renk, çeşit çeşit mis kokulu taş ve sabun yapıyor.


Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde kokulu taş dökümü eğitimi gören minik kursiyerler, ara tatil etkinliği kapsamında renk renk, çeşit çeşit mis kokulu taş ve sabun yaptı. 3-12 yaş grubu yaklaşık 150 miniğin maharetli elleriyle macun kıvamına getirilerek kalıplara dökülen sabunlar, hediye paketlerinde de yerini aldı. Çeşitli renk karışımlarıyla şeffaf ve opak renklerde, kokuları ve özel modelleri ile dikkat çeken sabun ve kokulu taşlar miniklerin ellerinde işlenirken, kurstan mis gibi sabun kokuları yükseliyor.


Kendileri küçük, yaptıkları büyük


Çocukları etkinliklerinde yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Hem hanım kardeşlerimizin, hem de çocuklarımızın Aile Merkezlerimizdeki etkinliklerimiz ve kurslarımızla yeteneklerinin farkına varmasını sağlıyoruz. Yavrularımız, boyundan büyük işlere imza atıyorlar. Hem sabun üretmeyi öğrendiler, hem de hediyelik eşya yapımını. Hanımlarımız ve çocuklarımız için faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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