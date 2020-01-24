Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Mamaklı öğrencilerden anlamlı ziyaret

6 saat önce

Yarıyıl tatilini Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek dolu dolu geçiren Mamaklı öğrenciler, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

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Yarıyıl tatilini Mamak Belediyesi Aile Merkezlerine gelerek dolu dolu geçiren Mamaklı öğrenciler, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Mamaklı öğrenciler, Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlıları ziyaret etti. Güler yüzleriyle büyüklere mutluluk veren öğrenciler yaşlı gönülleri sevindirmenin huzurunu yaşadı. Öğrencilerin huzurevi sakinlerine hak ettikleri sevgi ve saygıyı hissettirmek için gerçekleştirdikleri ziyarette sıcak sohbetler eşliğinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyarak, şarkılar söyleyerek vakit geçiren huzurevi sakinleri, öğrencilerin ziyaretinden doydukları memnuniyeti ve sevinci dile getirdi.


Yarıyıl tatilinde Aile Merkezlerinin öğrencilerin etkinlik adresi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımıza yarıyıl tatili boyunca robotik kodlamadan, anne çocuk etkinliklerine, sportif etkinliklerden gezilere dolu dolu bir tatil programı hazırladık. Yavrularımız hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Çocuklarımıza bilimi, kültürü, sporu sevdirirken, gelenek ve göreneklerimizle birlikte saygıyı, sevgiyi ve ahlaki değerleri de aşılamalıyız. Çocuklarımızın gerçekleştirdiği bu ziyareti çocuklarımızın sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları için çok önemsiyorum" dedi.


Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri, öğrencilere kendi yaşamlarından örnekler vererek onlarla hayat boyu biriktirdikleri tecrübeleri paylaştı. Yüzlerini güldüren ziyaretten çok memnun kaldıklarını dile getiren huzurevi sakinleri, hatırlanmanın, sevgi ve saygı görmenin sevincini yaşadı. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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