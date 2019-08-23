Son Dakika Haberleri: Mamaklılar yazı şölen tadında geçiriyor
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Mamaklılar yazı şölen tadında geçiriyor

1 saat önce

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği, Üreğil mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Mamaklılar yazı şölen tadında geçiriyor, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği, Üreğil mahalle sakinlerini bir araya getirdi.


Animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalarla başlayan etkinlik renkli anlara sahne olurken, gişe rekorları kıran "Müslüm" filmi gösterimiyle vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katılırken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.


"Mahalle kültürünü canlandırıyoruz"


Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğiyle ilçenin dört bir tarafında vatandaşları eğlence ve açık hava sinema keyfi ile buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, "Mahalle kültürünü canlandırdığımız etkinliğimizle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aile ortamında her yaştan vatandaşımızın katılımıyla gecemize renk katan, animasyonlarda sahneye çıkarak bizleri güldüren ve eğlendiren çocuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Ali Çetin, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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