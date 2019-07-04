Son Dakika Haberleri: Mamaklılara sağlık seminerinde özel detoks formülü
Son Dakika Güncel Haber

Mamaklılara sağlık seminerinde özel detoks formülü

9 dakika önce

Mamak Belediyesi, vatandaşları "Sağlıklı Beslenme" konulu seminerde bir araya getirdi.

Mamaklılara sağlık seminerinde özel detoks formülü, System.String[]
Mamak Belediyesi, vatandaşları "Sağlıklı Beslenme" konulu seminerde bir araya getirdi.

Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde ücretsiz olarak gerçekleşen seminerde, besin gruplarından vücut tipine göre beslenme şekillerine, özel durumlardan kilo verme süresindeki sorunların çözümüne kadar beslenmedeki temel bileşenler ele alındı. Sağlıklı yaşamın formüllerinin verildiği seminerde Diyetisyen Merve Karataş, katılımcılara özel bir detoks formülü de verdi.

Sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gereken konuların ayrıntılı olarak anlatıldığı seminerde sporun önemine de ayrı yer verildi. Beslenme düzeninin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini ifade eden Diyetisyen Karataş, "Özellikle hanımlarımız sporla birlikte kulaktan dolma diyetler uygulayarak sağlıklarını riske atıyorlar. Ancak diyet uygulaması kişilerin vücut tipinden yaş durumuna kadar birçok durumda farklılık gösterebiliyor. Sağlıklı yaşam için yeme düzenine dikkat etmeliyiz" dedi.

Bedensel ve duygusal gelişimi, sosyal davranışları ve gündelik hayatı doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden birinin dengeli ve yeterli beslenme olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için seminerlerimiz devam edecek" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 11:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mamaklılara sağlık seminerinde özel detoks formülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]