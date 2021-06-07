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Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları - Son Dakika

Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları

07.06.2021 12:32
Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları, System.String[]

Ankara Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde trafiği rahatlatacak yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde trafiği rahatlatacak yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak'ta yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, ilçenin gelişimine de katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 8 bin 790 metre yol açımı gerçekleştiren belediye, bu yılın başından itibaren bin 990 metre yol açtı.

Özellikle yeni yapıların arttığı ve yol ihtiyacının doğduğu mahallelerde yeni yollar açarak ulaşılabilir bir Mamak için çalışmalara devam edildiğini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın yol sıkıntısını gidermek ve rahat ettirmek için fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi, kalkınması ve ilçe insanımızın yaşam şartlarının kolaylaşması için daha çok koşacak, daha çok yorulacağız. Hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bize durmak yakışmaz. Daha güzel bir Mamak için, koşmaya, yorulmaya devam edeceğiz. Güzel Mamak'ın kalkınması için yeni ve güzel yolların önemli olduğunu bilerek çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları
Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mamakta'ta yol genişletme çalışmaları - Son Dakika


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