Mamalar can dostlar için - Son Dakika
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Mamalar can dostlar için

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalar Samsun'da bulunan 17 ilçe belediyesinin tamamına dağıtılıyor.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi'nde üretilen mamalar Samsun'da bulunan 17 ilçe belediyesinin tamamına dağıtılıyor.


Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından sokak hayvanları aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi ile kurumlardan toplanan atık yemekler kedi ve köpek maması haline getiriliyor. Üretimi artıran tesis ilçe belediyelerinin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi hayvan barınağı içinde bulunması nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği gösteriyor.


"Bu zor günlerde onların besin ihtiyaçlarını gidereceğiz"


Tespit edilen sokak hayvanlarının yaşam alanlarına sürekli mama desteği sağladıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, "Özellikle bu dönemlerde korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonu önlemek için lokantalar, alışveriş merkezleri, kafeler gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde kısıtlamalara gidildi. Korona virüs sadece insanları değil, sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkiliyor. Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi tüketim kapasitesinin düşmesi ile birlikte atık yiyecekler ile beslenen sokak hayvanlarının yiyecek zorluğu oluşmuş durumdadır. Sokak hayvanlarının yaşam alanlarını tespit etmiş olduğumuz yerlerde gerek kuru yem gerek de kendi yaptığımız mamalar ve su ihtiyaçlarını gidermek için gerekli hassasiyeti gideriyoruz. Sokak hayvanları için endişe etmeyiniz, sizler karantina altındayken Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak minik dostlarımıza sahip çıkacağız. Bu zor günlerinde omların besin ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.


Sokak hayvanları için kulübeler yaptı


Gönüllü hayvan hakları savunucusu Efsun Danışmaz, zor hava koşullarında sokak hayvanlarının sığınması için kulübeler inşa etti. Mama desteğini Büyükşehir Belediyesinden aldıklarını söyleyen Danışmaz, "Gönüllü arkadaşlar ile birlikte birkaç ay önce kulübeler inşa ettik. Korona virüs günlerinde sokak hayvanları besleme konusunda problemler yaşıyorduk. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Görüşmeler sonucunda belediyenin mama üretim tesisine bizi yönlendirdi. Burada üretilen mamaları bizim söylediğimiz noktalara belediye ekipleri bıraktı. Sokak hayvanlarımızın açlık sorununu çözüyoruz. Sokak hayvanları bize emanet, siz evinizde kalın" ifadelerini kulladı.


Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde Veteriner Hekim Begüm Gönülel ise, "Her bir arkadaşımızın sevgi ile ürettiği bu mamalar ilçe belediyelerine ve belirli noktalara dağıtılıyor. Hayvanseverler korona virüsünden dolayı dışarı çıkamadıkları için onların besleme yaptıkları bölgelere mama üretim merkezinde yaptığımız mamaları dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.


İlçe belediyeleri bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:52 Kaynak: İHA

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